Investorer i ExxonMobil stemmer for, at selskabet i fremtiden skal drejes i en mere klimavenlig retning.

Investorer, som ønsker en mere klimavenlig retning for ExxonMobil, har fået valgt mindst to repræsentanter ind i den amerikanske oliegigants bestyrelse.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Det er sket på initiativ fra Engine No.1., en af selskabets mindre aktionærer, der mener, at den nuværende bestyrelse gør for lidt for tilpasse selskabet en fremtid medmindre fokus på fossile brændstoffer til fordel for vedvarende energi.

- Uanset udfaldet af denne afstemning, så er forandringer (i mere klimavenlig retning, red.) undervejs, sagde Charlie Penner, direktør for Engine No. 1, inden afstemningen onsdag.

Engine No.1 har nomineret yderligere to kandidater til den 12 mands store bestyrelse, men det vides endnu ikke, om de også bliver valgt ind.

Et flertal af aktionærerne støttede også et forslag om, at ExxonMobil skal fremlægge en rapport om dets lobbyarbejde om klimaforandringer.

/ritzau/