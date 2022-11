Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

De to belgiske klimademonstranter, der i sidste uge blandt andet limede sig til Johannes Vermeer-maleriet 'Girl with a Pearl Earring', er blevet idømt to måneders fængsel af den hollandske domstol.

Heraf var en måned betinget, beretter flere udenlandske medier, herunder The Guardian.

Mens en af aktivisterne limede sit øre fast til det glas, som dækker maleriet, tømte den anden – hvad der godt kunne ligne – en dåse hakkede tomater ud over ham. Fælles for dem begge var, at de var iført Just Stop Oil T-shirts

Personalet på det museum i Haag, hvor 'Girl with a Pearl Earring' er udstillet, har efterfølgende forsikret om, at kunstværket ikke blev beskadiget.

BREEK - Meisje met de parel van Johannes Vermeer besmeurd in #Mauritshuis. pic.twitter.com/XzAZTOoBv9 — Steven Bakker (@Kolpen) October 27, 2022

Ifølge demonstranterne var deres handling beregnet til at fremhæve, hvordan det at se kunstværker, der bliver ødelagt, kan fremkalde den samme følelse som at se planeten ødelagt.

»Et kunstværk, der hænger der, som vi alle kan nyde, er blevet udtværet af tiltalte, som følte, at deres budskab havde forrang over alt andet,« lød meldingen dog fra anklageren.

Den offentlige anklager bad om en fængselsdom på fire måneder med to måneder betinget, men dommeren vurderede, at hun ikke ønskede, dommen skulle afskrække andre fra at demonstrere.

De to mænd, hvis retssag blev fremskyndet, var anklaget for både ødelæggelse og vold mod maleriet. En tredje aktivist, som ikke var enig i, at retssagen blev fremskyndet, skal møde i retten fredag.

Alle tre er en del af Just Stop Oil Belgium, som ikke er tilknyttet Just Stop Oil i Storbritannien.

»Er det ikke ironisk, at klimaaktivister, der ikkevoldeligt modsætter sig masseslagtningen af ​​liv på Jorden, bliver fordømt?« lød det fra Just Stop Oil Belgium efter dommen.