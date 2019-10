Klimaaktivister planlægger at overtage og lukke London City Airport torsdag og tre dage frem.

Under slagordene ‘fly today, no tomorrow’ vil klimaaktivisterne fra Extinction Rebellion indtage lufthavnens terminal siddende, liggende og fastlimede, lyder det i et opslag på Facebook.

Aktionen, der torsdag formiddag er blevet indledt, er inspireret af en lignende - dog ikke klimarelateret - aktion fra Hong Kong, hvor aktivister i august sørgede for, at hundredvis af afgange blev aflyst.

Alt sammen for klimaets skyld, lyder det i en pressemeddelelse fra Extinction Rebellion.

De første klimaaktivister er mødt op i London City Airport.

Police arrest a climate activist near Downing Street during the third day of climate change demonstrations by the Extinction Rebellion group, in central London on October 9, 2019. Demonstrations occurred in 60 cities around the world this week, with thousands taking to the streets of New Delhi, Cape Town, Paris, Vienna, Madrid, and Buenos Aires. Extinction Rebellion is demanding that governments drastically cut carbon emissions.

Når det netop er London City Airport, der står for skud, skal det ses i lyset af en planlagt udvidelse af lufthavnen, lyder det fra klimagruppen.

»Lufthavnen vil fordoble antallet af afgange. Den er placeret i et meget bebygget område, og det betyder, at flyene skaber en støjelendighed for mange - og naturligvis også klimadræbende forurening,« forklarer talsmand Rupert Read i pressemeddelelsen og fortsætter:

»Lufthavnen bliver brugt til private jetfly, erhvervsfolk og andre medlemmer af forureningseliten, som flyver ind og ud af London. Det er nødt til at ende, og Extinction Rebellion er her for at stoppe det.«

London City Airport er den femtestørste i London, og som klimagruppen nævner, bliver den hovedsageligt benyttet af erhvervsfolk, politikere og lignende, der hurtigt skal til og fra det centrale London.

Aktivister her lænket sammen foran Stobritanniens idenrigsministerium.

Politiet i London har foretaget adskillige anholdelser i forbindelse med denne uges klimademonstrationer.

Ifølge Reuters er der planlagt 286 afgange torsdag, og formår aktivisterne at lukke lufthavnen og dermed flytrafikken ned, vil omtrent 18.000 mennesker blive berørt af det.

Lufthavnen oplyser dog, at denne samarbejder med politiet forud for prostestaktionen.

»Vi prioriterer at sikre driften og bedst muligt minimere rejsegener for de passagerer, der skal gennem lufthavnen de kommende dage,« lyder det ifølge News.com.au.

I dagene forud for demonstrationen er mere end 500 personer ifølge mediet blev tilbageholdt i London i forbindelse med klimaeaktivisme.