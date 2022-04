En amerikansk klimaaktivist er død efter at have sat ild til sig selv.

På 'Jordens Dag' valgte den 50-årige klimaaktivist og fotojournalist, Wynn Alan Bruce at sætte ild til sig selv foran USAs højesteret i Washington D.C.

Det skriver Sky News.

Fotojournalisten fra Colorado i USA blev hurtigt fløjet til hospitalet, men han døde af sine kvæstelser lørdag.

Flere instanser var hurtig til at reagere på stedet heriblandt Capitol Police, højesteretspolitiet og DC-politiet

Capitol Police tweetede følgende: 'En lægehelikopter er lige landet nær Capitol for en medicinsk nødsituation. Dette er ikke et offentligt sikkerhedsproblem.'

Bruce, som havde været ansvarlig for et portrætfotostudie i byen Boulder, havde op til den tragiske hændelse skrevet om sin passion for miljøet og buddhismen i flere opslag på sociale medier.

Han efterlod også et kryptisk opslag på sin Facebook-side med en brand-emoji og datoen for hans død 22/4/2022. Indlægget ser ud til at være blevet redigeret et par dage før hans død.

Dr. K. Kritee, en buddhistisk præst fra Boulder, skrev på Twitter, at Bruce havde planlagt at brænde sig selv i mindst et år.