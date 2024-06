Claude Monets maleri viser en valmuemark, som klimaforandringerne ifølge aktivist kan gøre til fortid.

Et maleri af den impressionistiske franske maler Claude Monet blev lørdag eftermiddag centrum for en protestaktion på kunstmuseet Musée d'Orsay i den franske hovedstad, Paris.

Her klistrede en klimaaktivist en plakat med et dystopisk motiv i røde nuancer fast til det 150 år gamle maleri "Coquelicots", som forestiller en mark med røde valmuer og små gule blomster.

I en video fra aktionen siger aktivisten, at "dette mareridtsagtige billede venter os, hvis der ikke findes alternativer".

Hun henviser til motivet på plakaten, som tilsyneladende viser den samme mark, som den Monet har gengivet - blot helt afsvedet.

Siden har en konservator undersøgt, om maleriet har lidt permanent skade efter hændelsen, men det var ikke tilfældet.

Og museet åbnede kort efter for offentligheden igen.

En talsperson har fortalt nyhedsbureauet AFP, at museet har tænkt sig at anmelde aktivisten til politiet.

Den kvindelige aktivist er en del af gruppen "Riposte Alimentaire", som har taget ansvar for en række lignende handlinger den seneste tid. Alle med det formål at gøre opmærksom på klimakrisen og forringet fødevarekvalitet.

Der er blandt andet blevet kastet suppe på det verdenskendte Mona Lisa-maleri på Louvre i Paris.

I den anledning fik to demonstranter sagt, at de havde ret til "sund og bæredygtig mad".

Senere blev begge dømt af en domstol i Paris til at udføre frivilligt arbejde for en velgørende organisation.

Og så virker Monet til at være et yndet mål for klimaaktivister, for et andet af hans malerier, der hænger i den franske by Lyon, blev også offer for suppekastning. Det skete i februar.

Riposte Alimentaire kalder sig "en civil modstandsbevægelse, som har til formål at anspore til en radikal samfundsændring for miljø og samfundet".

- Vi elsker kunst, har bevægelsen sagt.

- Men på en brændende planet vil kunstnere ikke have noget at male.

/ritzau/AFP