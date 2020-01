Den unge klimaaktivist Vanessa Nakate fra Uganda fik sig noget af en overraskelse, da hun ville læse en artikel om det topmøde, hun netop havde været til.

For på det billede, som nyhedsbureauet AP brugte til at omtale begivenheden, var hun blevet skåret væk.

Det skriver BBC.

Sammen med fire andre unge klimaaktivister - Greta Thunberg, Loukina Tille, Luisa Neubauer og Isabelle Axelsson - havde 23-årige Vanessa Nakate holdt et pressemøde på topmødet World Economic Forum i Davos i Schweiz.

You didn't just erase a photo



You erased a continent



But I am stronger than ever pic.twitter.com/J34WMXvPAo — Vanessa Nakate (@vanessa_vash) January 24, 2020

Undervejs blev der taget flere billeder af de fem unge kvinder - og Vanessa Nakate havde derfor forventet, at hun ville være med på billederne.

Men hun var ikke på det billede, som blev brugt af AP - og som dermed blev delt med andre medier - til at omtale sagen. Hun var blevet klippet ud.

Det fik hende fredag til at dele en følelsesladet video på Twitter, hvor hun beskyldte medierne for racisme.

'I slettede ikke kun et fotografi. I slettede et kontinent. Men jeg er stærkere end nogensinde før,' skrev hun blandt andet på Twitter, mens hun i videoen sagde:

»For første gang i mit liv forstår jeg, hvad racisme betyder. Vi fortjener ikke det her. Afrika udleder mindst CO2, men det er os, der er mest ramt af klimakrisen. At I sletter vores stemme ændrer ikke noget. At I sletter vores historier ændrer ikke noget.«

Flere gav hurtigt deres støtte til kende til Vanessa Nakate.

En af dem er den svenske klimaaktivist Greta Thunberg:

»Jeg er så ked af, at de gjorde det her mod dig. Du er den sidste person til at fortjene det. Vi er alle så taknemmelige for det, du gør, og vi sender alle vores kærlighed og støtte til dig,« skrev hun efterfølgende på Twitter.

I’m so sorry they did this to you... you are the last one who would deserve that! We are all so grateful for what you are doing and we all send love and support!!hope to see you soon again!! — Greta Thunberg (@GretaThunberg) January 24, 2020

Efterfølgende har nyhedsbureauet AP beklaget beskæringen af billedet, og man har sagt, det ikke blev gjort med 'onde intentioner'.

»Fotografen forsøgte at få det her billede ud hurtigt under en stram deadline og beskar billedet udelukkende af kompositoriske årsager, fordi han syntes, at bygningen i baggrunden var distraherende,« fortæller nyhedsbureauets fotochef, David Ake, i en udtalelse til BBC.

I en anden udtalelse til CNN forklarer bureauets chefredaktør Sally Buzbee, at man 'fortryder, at man bragte billedet'.

»Som nyhedsbureau er vi meget optaget af præcist at skildre den verden, vi dækker,« siger hun.