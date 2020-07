I dag, torsdag den 30. juli 2020, sendes den sidste ubemandede mission afsted til Mars i denne omgang.

NASAs rumfartøj Perseverance drager afsted med nogle af de mest avancerede videnskabelige instrumenter, vi kan finde på.

Udfordringen er at undersøge, om Mars nogensinde har haft liv på planeten - og om den kan få det igen. Der skriver Sky News.

Perseverance er det tredje fartøj, der flyver mod Mars i denne sommer. Tidligere på måneden har Kina og De Forenede Arabiske Emirater sendt hver deres mission afsted.

Raketten er klar til at løfte Perseverance mod Mars. Foto: JOE SKIPPER Vis mere Raketten er klar til at løfte Perseverance mod Mars. Foto: JOE SKIPPER

Tidspunktet er velvalgt, for denne måned er afstanden mellem Jorden og Mars nemlig kortest. Alle tre missioner forventes at lande på planeten efter seks måneders rejse.

En fjerde mission er blevet udsat til vinduet er åbent igen om 26 måneder.

Det er ikke nemt at få succes med en rejse til vores nærmeste planet. Kun USA har haft succes med at lande et fartøj på Mars. Her har de landet otte gange.

Flere and halvdelen af de missioner er enten sprunget i luften, brændt op eller smadret mod overfladen af Mars.

Her ses en kopi af rumfartøjet Perseverance. Foto: JOE SKIPPER Vis mere Her ses en kopi af rumfartøjet Perseverance. Foto: JOE SKIPPER

Både NASA og Kinas rumfartøjer vil ryge igennem Mars atmosfære før de lander.

NASA kalder det 'syv minutters terror' med tanke på de mange forsøg der er gået galt.

Marsroveren, der forventes at lande sent om eftermiddagen den 18 februar 2021, vejer 1.050 kg.

Den kan meget vel ende som endnu et krater på planetens overflade.

En illustration af den rover, der skal køre rundt på Mars fra februar 2021. Foto: AFP PHOTO /NASA/JPL-CALTECH/HANDOUT Vis mere En illustration af den rover, der skal køre rundt på Mars fra februar 2021. Foto: AFP PHOTO /NASA/JPL-CALTECH/HANDOUT

Det tager radiosignaler 10 minutter at nå til Jorden. Så på det tidspunkt er det enten gået godt ... eller skidt.

Perseverance skal lande i et gammel floddelta, kaldet Jezero Krateret. Det er også udstyret med en miniature helikopter, kaldet Ingenuity, som kun vejer 1,8 kg.

Det bliver det første fly, der opererer på en anden planet. Den har et kamera ombord, og får strøm fra et solpanel.

NASA planlægger at sende den første kvinde til Mars i 2024. De første astronauter følger efter i løbet af 2030'erne.

Her ses minihelikopteren Ingenuity. Foto: GREGG NEWTON Vis mere Her ses minihelikopteren Ingenuity. Foto: GREGG NEWTON

Foreløbig har roveren, som Perseverance medbringer, hele 19 kameraer ombord.

De kan tage forbløffende billeder af missionen.