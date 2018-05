Man skal bestemt ikke tage mad med til girafferne i zoologisk have.

I hvert fald ikke i Lissabon Zoo, hvor det har kostet en 11 år gammel hun livet, da hun faldt i 'vandgraven', mens en gæst forsøgte af give den mad.

Angola-giraffen var berømt på de kanter, da hun optræder på en video på YouTube fra november måned, hvor hun føder en kalv. Det skriver Daily Mail.

Ulykken skete da giraffen faldt ned i den kløft, som adskiller den fra publikum, efter at en gæst forsøgte at give den mad - noget som ellers er forbudt i den zoologiske have.

Der er oven i købet sat et skilt op - lige ved siden af stedet, hvor ulykken skete.

Hændelsen skete i lørdags og girafområdet blev straks afspærret for publikum.

Ines Carvalhjo, talsmand for Lissabon Zoo, siger: »Dyrene får foder nok og publikum behøver ikke at bringe mad med hjemmefra.«

Den dræbte giraf blev den 16. november mor til en kalv. Efter af have været gravid i 15 måneder, fødte den en kalv på næsten 190 cm.

Kalven spiser allerede alene, og den vil, med hjælp fra de ansatte, formentlig overleve tabet af sin mor.

Den angolanske giraf, der også kendes som den namibiske giraf, er en underart af giraffer, der findes i det nordlige Namibien, sydvestlige Zambia, Botswana og i det vestlige Zimbabwe.

Der lever omkring 13.000 vilde angolanske giraffer og bare 20 stk. er i zooologiske haver rundt omkring

Kun tre zoologiske haver i Europa har dyrene: I Holland, Tyskland og så den i Lissabon, Portugal.

De portugsiske politi har allerede identificeret den gæst, der får skylden for giraffens død.

Lissabons zoologiske have blev grundlagt i 1884. Blandt havens opgaver er bevarelsen og avlen af truede arter, såvel som videnskabelige undersøgelser, uddannelse og rekreative formål.

Der er omkring 2000 dyr i haven, fordelt på 300 forskellige arter. Haven besøges årligt af ca. 800.000 gæster.