En frygtløs og eventyrlysten vaskebjørn blev på kort tid en netberømthed, da den tirsdag formiddag lokal tid gav sig til at klatre op på ydersiden af en 23-etagers bygning i den amerikanske by St Paul i Minnesota.

Medarbejdere på den nærliggende radiostation MPR (Minnesota Public Radio) opdagede ved et tilfælde det lille dyr, og gav sig via Twitter til at rapportere løbende om vaskebjørnens langvarige klatretur, der hurtigt også kom til at holde de lokale myndigheder beskæftiget.

I starten forsøgte man med et par lange planker at konstruere en slags stige, der skulle lokke vaskebjørnen til at kravle ned på jorden igen, mens den endnu kom var nået en etage op på højhusets ydermur. Den bestræbelse gav dog bagslag, da vaskebjørnen i stedet tog flugten ved at kravle endnu højere op, mens en stadig voksende tilskuerskare på de nærliggende fortov med stigende ængstelse og bekymring frygtede for dyrets liv.

He made a run for it! Still stuck though. pic.twitter.com/8Z7KTK8K1y — Evan Frost (@efrostee) 12. juni 2018

Ind imellem tog bjørnen nogle velfortjente hvil på gesimser og i vindueskarme, inden den efter flere timer var nået helt til tops på højhusets tag. Her havde forudseende dyreværnsfolk været kvikke nok til at placere en fælde med kattemad, og kort efter var bjørnen fanget i det lille bur, så den kort efter kunne blive transporteret ned på jorden igen og sluppet fri i uskadt tilstand.

Vaskebjørnen er udbredt i store dele af Nordamerika, hvor den er et af de almindeligste rovdyr. Den er også blevet indført som pelsdyr til bl.a. flere centraleuropæiske lande.

I Tyskland er vaskebjørnen i dag almindelig med en skønnet bestand på mindst 500.000 eksemplarer. Da vaskebjørnen er altædende, kan arten forvolde store økologiske skader for især fugle og padder. Selv om der jævnligt ses vaskebjørne i Danmark, tyder det ikke på, at der er etableret en fast bestand herhjemme.