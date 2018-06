Tirsdag mødes den amerikanske præsident, Donald Trump, og den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, i et historisk topmøde. Herunder præsenterer en ekspert tre mulige scenarier for topmødet.

Aldrig før har en siddende amerikansk præsident mødtes med en nordkoreansk leder, men det er ikke desto mindre det, der skal ske tirsdag. På luksushotellet Capella på Sentosa, en ø ud for havnen i Singapore, afholder Donald Trump og Kim Jong-un det historiske topmøde, hvor dagsordenen især ventes at sværme om fjernelse af alle atomvåben på Den Koreanske Halvø.

Men hvad kan vi forvente os at det længe ventede møde? Andreas Bøje Forsby, der er forsker i international sikkerhed ved Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS), præsenterer her tre mulige scenarier:

Det værst tænkelige scenarie:

»Det værste scenarie er helt sikkert, at de (Donald Trump og Kim Jong-un, red.) to lynhurtigt finder ud af, at de ikke kan finde hinanden, at der ikke er nogen personlig kemi, og at det derfor er spild af tid. I den situation vil Trump udvandre og komme med en eller anden bemærkning om, at man nu har prøvet dialogens vej,« siger Andreas Bøje Forsby.

Problemet ved ovenstående scenarie er ikke, at de to ledere kommer ud fra mødet uden resultater, men at det vil åbne op for en helt anden konflikt:

»Det er jo ikke lang tid siden, at vi troede på, at amerikanerne rent faktisk ville udføre et militært angreb på Nordkorea, og hvis de ikke kan finde fælles fodfæste ved et møde, så kan alternativet være, at USA rent faktisk vil tænke i militære aktioner,« spår Andreas Bøje Forsby, der dog forventer, at Trump vil gå langt for at skabe et godt resultat ved mødet.

Det bedst tænkelige scenarie:

»Det vil være et succesfuldt møde, hvis de to ledere ikke alene trykker hinanden i hånden, men også når frem til en fælles udtalelse, hvor man kan vise omverdenen, at man finder en fredsløsning til Den Koreanske Halvø,« siger Andreas Bøje Forsby.

Topmødet vil næsten ligegyldigt hvad ende ud med et papir, hvor de to ledere præsenterer en fællesudtalelse eller plan, men det er det konkrete indhold af den, der ifølge Andreas Bøje Forsby er altafgørende:

»Hvis teksten er relativ konkret og ikke bare indebærer overfladiske vendinger, som 'at begge parter vil have fred', men i stedet har nogle konkrete bud på, hvordan man ser fremad, så er det en succes. Det skal være en klar drejebog for de kommende måneder,« siger eksperten.

Det mest realistiske scenarie:

Skal Andreas Bøje Forsby komme med sit bedste bud på, hvad udfaldet af topmødet rent faktisk bliver, så skal vi forvente et mix mellem de to ovenstående scenarier:

»Jeg tror, at det bliver et mediecirkus med brede smil, hvor det hele tilsyneladende er fred og idyl. Men så kommer de ud med et papir, som eksperterne vil revse og pille helt fra hinanden. Vi har set det før med vage vendinger, der ikke får løst noget som helst. Problemet er dog, at der i denne konflikt især er brug for konkrete tiltag,« siger Andreas Bøje Forsby.

Topmødet kommer i første omgang til at bestå af en samtale mellem Donald Trump og Kim Jong-un, der ventes at vare cirka to timer, hvorefter parternes rådgivere vil støde til.