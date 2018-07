Det er mere end to uger siden, at 12 fodbolddrenge og deres assistenttræner fra klubben Moo Pa (Vildsvinene) gik ind i en grotte og blev fanget på grund af kraftig nedbør.

Mens de har siddet fanget, er de blevet verdensberømte. Her kan du lære dem lidt bedre at kende og læse udpluk af deres breve til forældrene:

Chanin Vibulrungruang, 11 år, kælenavn: Titan

Den yngste dreng på holdet. Han har spillet fodbold, siden han var syv år.

Panumas Sangdee, 13 år, kælenavn: Mig

Cheftræneren på holdet, Nopparat Kantawong, fortæller, at Panumas er stor af sin alder, men ikke desto mindre hurtig på benene.

Duganpet Promtep, 13 år, kælenavn: Dom

Anføreren på holdet og efter sigende Iisøgelyset hos flere professionelle klubber i Thailand. Han bliver kaldt en stor motivator med rige boldevner.

Adul Sam-on, 14 år

Adul stammer egentlig fra Myanmar, men er rejst til Thailand for at få en bedre uddannelse, end det er muligt I hjemlandet. Han taler bade thai, burmesisk, kinesisk og engelsk, og han var den eneste, som kunne kommunikere med de britiske dykkere, da gruppen blev opdaget.

Adul Sam-on var den eneste, som kunne kommunikere med de britiske dykkere, da gruppen blev opdaget. Foto: HANDOUT Vis mere Adul Sam-on var den eneste, som kunne kommunikere med de britiske dykkere, da gruppen blev opdaget. Foto: HANDOUT

Somepong Jaiwong, 13 år, kælenavn: Pong

Hans skolelærer kalder ham en humørfyldt dreng, der som så mange andre i den alder drømmer om at komme på landsholdet I fodbold.

Mongkol Booneiam, 12 eller 13 år, kælenavn: Mark

En meget velopdragen dreng, der ifølge faren er lige så glad for at gå i skole, som han er for at spille fodbold.

Nattawut Takamrong, 14 år, kælenavn: Tern

Her kender man både brevet fra ham til forældrene og omvendt. Han skrev til sin mor og far inde fra grotten, at de ikke skulle være nervøse, og hans forældre skrev: 'Mor og far er ikke sure på dig og giver dig ikke skylden for noget.'

Peerapat Sompiangjai, 17 år, kælenavn: Night

Det var angiveligt Nights fødselsdag, som fik holdet til at opsøge grotten for at fejre den her. De skulle have haft slik og andre søde sager med sig, og de forsyninger har formentlig været medvirkende til, at drengene har overlevet de mange dage.

Ekarat Wongsukchan, 14 år, kælenavn: Bew

Bew har i brevet til sin mor skrevet, at han vil hjælpe til I hendes butik, så snart han var blevet reddet.

Mor og en bror til Ekarat Wongsukchan ser en video af drengene fra grotten. Foto: RUNGROJ YONGRIT Vis mere Mor og en bror til Ekarat Wongsukchan ser en video af drengene fra grotten. Foto: RUNGROJ YONGRIT

Prajak Sutham, 15 år, kælenavn: Note

Venner af familien har beskrevet ham som en 'klog og rolig fyr'.

Pipat Pho, 15 år, kælenavn: Nick

Nick drømmer om at spise mookatha, thailandsk barbecue, når han kommer ud. Det har han skrevet i brevet til sine forældre.

Pornchai Kamluang, 16 år, kælenavn: Tee

Tee har skrevet disse trøstende ord til sin mor og far: 'I skal ikke bekymre jer. Jeg er meget lykkelig.'

Ekapol Chantawong, 25 år, kælenavn: Ake

Assistenttræneren for holdet har også skrevet et brev, hvori han har undskyldt overfor alle forældrene, at han har taget holdet med ind I grotten: 'Jeg lover, at jeg passer på børnene så godt jeg kan,' skrev han desuden. Flere forældre har svaret, at de ikke bebrejder ham noget. Ake skal have afvist at indtage føde – i stedet har han givet det til drengene.

Træneren Ekkapol Chantawong har skrevet et brev til forældrene, hvor han undskylder. Foto: HANDOUT Vis mere Træneren Ekkapol Chantawong har skrevet et brev til forældrene, hvor han undskylder. Foto: HANDOUT

Kilde: BBC News og AFP