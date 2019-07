En teenager fra den amerikanske stat Ohio lægger ikke fingre imellem, når det gælder hendes følelser over for læreren, som hun allerede har haft sex med.

Hun er 'fuldstændigt forelsket' i læreren og har aldrig følt sig under pres for, at de skulle være intime.

Politiet i Montgomery siger, at den kvindelige elev var 17 år, da hun sidste sommer havde sex med den 27-årige lærer Jennifer Walsh.

Den tiltalte fortalte dommeren, at hun aldrig 'følte sig tvunget' ind i det seksuelle forhold, som de havde, rapporterer Cincinnatti Enquirer.

»Jeg ved i mit hjerte, at jeg er fuldstændig forelsket i denne kvinde, uden tvivl,« har hun fortalt dommeren og tilføjede, at deres romance var frivillig hos dem begge.

I mellemtiden er Jennifer Walsh trådt tilbage som lærer på skolen, hvor hun også underviste den tiltalte.

I retten græd læreren, da eleven afgav sin forklaring i onsdags. Det skriver New York Post.

Den ledende efterforsker i sagen bad også dommeren om at være mild, da forholdet mellem de to tilsyneladende var ægte.

»Deres relation tror jeg var virkelig ægte,« fortalte politimanden Steve Hoy dommeren. »Den vil formentlig fortsætte med at være ægte.«

Walsh erklærede sig skyldig allerede i juni. Hun kan få op til 18 måneders fængsel.

Men dommeren var tilsyneladende ikke klar til at at komme med en dom i onsdags. »Jeg har brug for mere tid,« sagde hun.