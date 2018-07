En dansk og en norsk familie står i en grotte på stranden med et vådt stykke tøj klemt ind over munden. Hver gang de træder ud for at se, om gløderne er kommet tættere på, ser de palmer i brand, mennesker der brænder og biler der eksploderer. Sigtbarheden er snart ikke til stede. At hoppe i havet er sidste udvej. Så det gør de.

»Mor! Jeg dør, jeg dør, jeg dør. Jeg elsker dig,«, sådan siger Anna Wøien om sin reaktion til B.T.

Familierne holder sammen, mens de venter i vandet. De kan ikke gøre andet end at vente og håbe på, at en redningsbåd kommer og samler dem op.

Hør dem fortælle om deres flugt fra brandene i Rafina i videoen over artiklen.

B.T. har mødt flere danske familier med skæbnefortællinger fra de voldsomme skovbrande. Heldigvis endte alle danskere med at komme væk fra feriebyen Rafina i god behold. Sådan endte det langt fra for alle. Græske myndigheder melder om op mod 80 dræbte og hundredevis af sårede.

Grækenland har erklæret tre dages landesorg.