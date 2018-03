Præsident Trumps påståede eks-elskerinde, stripper og pornostjerne, Stormy Daniels, har fået vild vind i sejlene

Hvad enten stripklubben ligger i Miami, New York eller Chicago, så står de amerikanske mænd i kø for at se Stormy Daniels danse og svinge sig omkring stripperpælen.

Men sådan har det ikke altid været. For bare et års tid siden stod karrieren faktisk lidt i stampe.

Søndag fyldte Stormy 39 år. Og efter over 250 pornofilm, utallige filmpriser, én mindre rolle i Steve Carell-hittet '40 Year Old Virgin' og en endeløs turné på kryds og tværs af det nordamerikanske kontiment var begejstringen efter pornostjernens eget udsagn til at overskue. Og Daniels savnede ifølge radiostationen NPR ungdommens popularitet og entusiasme.

Men så skete der noget.

En vis ejendomsmilliardær og forhenværende realitystjerne, Donald Trump, blev valgt som USAs 45. præsident.

Og ham kendte Stormy, der i virkeligheden hedder Stephanie Clifford, godt. Rigtig godt.

I 2006 og 2007 havde hun og Trump således angiveligt en hed sex-affære, der varede i over et år.

Og selvom Det Hvide Hus i dag benægter alt, så steg interessen for Stormy Daniels øjeblikkeligt og eksplosivt.

Og for nylig sagde hun til radiostationen NPR:

»Pludselig siger alle til mig: 'Du ved, det der job, du har gjort i de sidste 20 år, nu vil vi betale dig ti gange så meget for det samme. Så ja, butikken går rigtig godt.«

Stormy Daniels havde allerede fortalt om forholdet i et længere interview med bladet In Touch Weekly i 2011.

Dengang var nyheden solid uden at skabe sensation. Men med eks-kæresten Trump solidt placeret i det ovale kontor som verdens mægtigste mand, var der tale om det rene medie-dynamit.

Og Stephanie havde kun et enkelt lille problem.

Blot uger før præsidentvalget i efteråret 2016 havde den - dengang - alt andet end rige stripper og pornostjerne nemlig modtaget 130.000 dollar (små 800.000 kr.) for at holde sin mund.

Aftalen var indgået med Donald Trumps personlige advokat, Michael Cohen. Og til gengæld havde Stormy Daniels skrevet under på en fortrolighedskontrakt, hvori hun lovede aldrig igen at udtale sig om den nu præsidentlige affære.

Med til historien hører det, at affæren fandt sted, netop som Donald Trumps tredie kone Melania havde født parrets nu 12-årige søn Barron.

Og Stormy Daniels egen advokat har antydet, at de også sidder inde med både foto, telefonbeskeder og sågar videooptagelser af det umage kærestepar.

Men en aftale er en aftale... eller er det.

Ifølge Stormys advokat, Michael Avanatti, er det nemlig kun Stormy Daniels og Trump-advokaten Michael Cohen, der har skrevet under på kontrakten. Derfor mener Avanatti ikke, at aftalen er gyldig.

Stormy Daniels har tilmed tilbudt at tilbagebetale de 130.000 dollar. Og i aften håber programmet '60 Minutes' at bringe et længere interview med pornostjernen. Men selvom Trumps advokater skulle have held til at stoppe udsendelsen, som de har truet med, så fortsætter Stormys kommercielle optur.

Og Det Hvide Hus er ofte klar med god, omend ufrivillig hjælp.

Således kom præsidentens egen pressechef Sarak Huckabee Sanders for nylig til at tale over sig, da hun over for den samlede presse bemærkede, at 'den sag' allerede var afsluttet i en aftale imellem præsidenten og 'modparten' (Stormy Daniels). Før har Det Hvide Hus fastholdt, at de intet kender til sagen. Sideløbende afslørede tv-stationen CNN, at kontakten imellem Stormy Daniels advokat og Donald Trumps advokaet var foregået på Trump-kampagnens officielle email. Og endelig mener mange iagttagere, at Trump og hans advokater indirekte indrømmer forholdet, hvis de som lovet forsøger at stoppe aftenens interview.

»Hvis det aldrig fandt sted, så har de jo ikke noget at bekymre sig om,« siger CNN-jornalisten Anderson Cooper, der står bag interviewet med verdens pt bedst kendte pornostjerne.

BLÅ BOG:

Navn: Stephanie Gregory Clifford

Kunstnernavn: Stormy Daniels (opkaldt efter rockstjerne Nikki Sixx' søn Storm)

Født: Rouge, Louisiana 17. marts 1979

Stemmer: republikansk

Privat: Gift og skilt to gange, mor til syv-årig datter

Debut: Stormy har strippet siden hun var 17 år

Job: Pornoskuespiller, pornoinstruktør, stripper, skuespiller og manuskriptforfatter.

Aktuel: Sagsøger Donald Trump for at få ophævet fortrolighedsaftale, så hun kan tale frit om påstået affære med præsidenten. I aften er der iøvrigt planer om at vise nyt interview på amerikansk tv. Trumps advokater forsøger at få udsendelsen stoppet.