Resultatet af tirsdagens midtvejsvalg i USA forelægger ikke før onsdag morgen. Og Præsident Donald Trump har kæmpet hårdt til det sidste.

Således landede Trumps præsidentfly Air Force One ikke før klokken to om natten i Washington D.C., amerikansk tid (tirsdag morgen klokken otte, dansk tid).

Og på sin sidste dag på landevejen nåede Donald Trump ikke færre end tre vælgermøder i tre forskellige stater.

B.T. var med til det første af de tre. Og det det foregik i Cleveland, Ohio.

Og her fik de godt 10.000 tilskuere ikke bare fornøjelsen af præsidenten selv.

Med på scenen i IX Center ved Hopkins lufthavnen havde Donald Trump således medbragt sin ældste datter og personlige rådgiver, Ivanka Trump.

Og her fik far og datter fik nærmest publikum til at gå amok af begejstring.

»I kan være med til at redde USA. Og det gør I ved at støtte min far, Præsident Donald Trump,« sagde Ivanka Trump.

Og efter en effektiv introduktion af Ivanka Trump, gik Donald Trump selv på scenen til et øredøvende bifald.

Efter Cleveland, Ohio, nåede præsidenten på denne sidste dag af valgkampagnen også at landet i to andre midtvestlige stater, Indiana og Missouri.