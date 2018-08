Rick Genest, der blev kendt som ’Zombie Boy’ med de mange tatoveringer, er død. Hans lig blev fundet i hans lejlighed i Montreal i Canada i onsdags, skriver flere canadiske medier.

Den canadiske model blev 32 år og var blot få dage fra at fylde 33. Han har tidligere medvirket i en lang række reklame-kampagner for store modemærker og har medvirket i billedserier i magasiner som GQ og Vogue.

Det var dog i 2011, at han for alvor slog igennem, da han medvirkede i musikvideoen til Lady Gaga-hittet ’Born This Way’.

'Det er mere end frygteligt,’ skriver Lady Gaga på Twitter, hvor hun opfordrer sine følgere til at blive bedre til at tale med dem, der har det psykisk svært.

The suicide of friend Rick Genest, Zombie Boy is beyond devastating. We have to work harder to change the culture, bring Mental Health to the forefront and erase the stigma that we can’t talk about it. If you are suffering, call a friend or family today. We must save each other. pic.twitter.com/THz6x5JlpB — Lady Gaga (@ladygaga) 3. august 2018

Science tells us that it takes 21 days to form a habit, if you are suffering from Mental Health issue I beckon for today to be your first day or a continuation of the work you’ve been doing. Reach out if you’re in pain, and if you know someone who is, reach out to them too. pic.twitter.com/4pVR5xyoH6 — Lady Gaga (@ladygaga) 3. august 2018

Kindness and mental health aren’t one time practices. They aren’t just to do list items. This fall, in partnership with @btwfoundation, I’ll explore the power of habits to build cultures of kindness and wellness. Sign up to learn more https://t.co/GBVblaVKzF — Lady Gaga (@ladygaga) 3. august 2018

Rick Genests fascination af det makabre begyndte, da han som 15-årig fik konstateret kræft i hjernen. Året efter – da han var helbredt – fik han sin første tatovering, og da han var 19, var hele kroppen dækket af blæk.

»Siden kræftsygdommen har jeg vidst, at livet er for kort til ikke at forfølge mine drømme,« har han tidligere sagt i et interview med the Mirror.