Onsdag fik den stolte ejer af verdens længste negle på én enkelt hånd, Shridhar Chillal, klippet sine negle af i New York, hvor de skal udstilles. Se neglene blive klippet eller nærmere savet af i videoen ovenfor.

82-årige Shridhar Chillal kommer oprindeligt fra Indien, men var rejst vejen til New York for at få klippet sine negle og aflevere dem til Ripley’s Believe It or Not!-museum i storbyen. Det skriver The Guardian.

De tilsammen ni meter lange negle er blevet udstillet på Ripley's Believe It or Not!-museum i New York Foto: Lucas Jackson Vis mere De tilsammen ni meter lange negle er blevet udstillet på Ripley's Believe It or Not!-museum i New York Foto: Lucas Jackson

Her bliver neglene udstillet for offentligheden, der kan få fornøjelsen af at se de meget lange negle, som buer, krøller og er blevet gule og brune i løbet af årene.



Shridhar Chillal har nemlig brugt 66 år på at gro sine negle ud på sin venstre hånd. De nåede tilsammen at blive ni meter lange.

Smertefuld livsstil

Det har dog ikke været det nemmeste arbejde at gro neglene ud. Shridhar Chillal har tidligere fortalt, at hans negle var så skrøbelige, at han skulle passe på med at knække dem, når han sov.



»Jeg kan ikke bevæge mig særlig meget, så jeg vågner op hver halve time for at lægge min hånd over på den anden side af sengen.«



Derudover fortæller han, at det var meget smertefuldt at bære rundt på de lange klør.