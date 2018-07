Som 'en spøg' valgte en ung skotte forleden at filme en nøgen kvinde, mens hun lå og sov under en ferie i den spanske ferieby Magaluf.

Den unge skotte var gået ind på et værelse, hvor en af hans venner sov under ferien, og ved vennens side lå den nøgne kvinde og sov. Det skriver det britiske medie Metro.

Det fik den unge mand til at finde sin mobil frem og først filme sig selv, mens han løftede sin solbriller over sine øjne, sukkede dybt og rystede på hovedet, før han vendte kameraet mod det sovende par - særligt mod kvinden.

Skotten valgte at zoome helt ind på kvindens blottede krop, før han filmede hendes ansigt, mens man på videoen kunne høre, at han grinte.

Han zoomede derefter ind på vennens ansigt, før han vendte kameraet mod sig selv igen.

Videoen valgte han at dele på sin Twitter-profil, og det fik hurtigt flere til at rase mod ham og melde ham til politiet, skriver Metro.

'Dette er en forbrydelse. Hun ved tydeligvis ikke, hvad der sker, og har ikke givet sin accept til at blive filmet. Anmeld dette. Så ydmygende for pigen - blot for at få et par likes', skrev en bruger blandt andet på Twitter til videoen.

Den unge skotte valgte efterfølgende at slette videoen, men på det tidspunkt var den blevet set mere end 8.000 gange.

Selv forklarede han i et opfølgende tweet, at han 'blot havde forsøgt at tage pis på sin bedste ven'.

'Det var aldrig min mening, at det skulle ende med det her. Undskyld til alle, jeg har stødt. Jeg havde aldrig troet, det skulle blive så stort', skrev han.

Det vides ikke, om politiet i Skotland er gået ind i sagen.