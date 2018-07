Han vejede blot 36 kg, da politiet fandt ham. Flere knogler i den 15-årige drengs krop var brækket, han havde flere hovedskader - og i benet var det et hagl.

Han havde sovet med geder, kaniner, kyllinger og andre dyr i en lade og spist pinde, løv og græs for at overleve. Ifølge politiet i Oklahoma, der torsdag fortalte om deres fund var han helt udsultet og var blot 'få dage fra døden', skriver den lokale avis The Oklahoman.

Den 15-åriges to storebrødre, far og stedmor er alle varetægtsfængslet og sigtet for grov forsømmelse af et barn. Faren er derudover sigtet for børnemishandling.

Drengen er nu indlagt på sygehuset, hvor han er under behandling for underernæring og de skader, han har pådraget sig på hovedet. I sin forklaring til politiet har drengen fortalt, at han har haft hovedskaderne i noget tid. På et tidspunkt inficerede larver sårene, hvorefter faren skal have fjernet larverne og derefter forsøgt at lukke såret med superlim, forklarede han til politiet.

Han har også forklaret, at haglet, der blev fundet i hans ben, stammer fra en hændelse for et års tid siden. Det var faren, der skød ham med et haglgevær, som ellers normalt bliver brugt til at skyde fugle.

»Drengen har forklaret, at han har ikke fået lov til at forlade ejendommen de sidste to år,« lyder det videre i afhøringen.

Han fik heller ikke lov til at gå ind i huset med mindre det var for at gå på toilettet.

Det var en tilfældig forbipasserende, der 12. juli opdagede drengen, blev bekymret og kontaktede børneværnet, som derefter kontaktede politiet. Drengen fortalte, at han var blevet instrueret i, hvad han skulle gøre, hvis børneværket en dag dukkede op.

Stedmoren forklarede, at hun ikke var klar over, hvilken fysisk tilstand, han var i, men erkendte, at han burde have haft lov til at gå til lægen.

Efterforskningen i sagen fortsætter.