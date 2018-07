Grupper af unge mænd, der slås, stjæler og kører ræs i gaderne i Amsterdam er blevet så stort et problem, at officielle kilder nu fraråder turister i at opholde sig ude om aftenen.

Byens ombudsmand, Arre Zuurmond, kalder byen for en ‘lovløs jungle’, som på ingen måde er sikker at opholde sig i efter mørkets frembrud. Han siger desuden, at »politiet ikke længere har kontrol over situationen«, som ifølge Zuurmond er så slem, at man kan tisse på politibil, uden at føreren siger noget til det.

Det skriver det hollandske medie Trouw ifølge den britiske avis Mirror.

Ifølge Arre Zuurmond er det området omkring det verdensberømte ‘Red Light district’, som er kendt for prostitution, barer og coffee shops, hvor man kan købe og ryge cannabis.

En prostituret venter på kunder i en af de ikoniske, forstørrede glasmontrer i Red Light District i Amsterdam.

For at komme problemerne til livs har myndighederne sat kameraer op omkring den kendte Leidseplein, og mellem kl. 2-4 om natten blev der båndet 900 lovovertrædelser.

»Atmosfæren er ubehagelig. Lovløsheden hænger i luften,« siger Arre Zuurmond.

Grupperne af voldelige mænd består af hollandske mænd fra andre byer samt britiske fyre, der kommer til byen for at fejre polterabends.

Ifølge Mirror er Red Light district blevet så usikkert og tæt befolket, at en ambulance eller en brandbil måske ikke ville kunne komme igennem.