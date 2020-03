Fredag morgen blev tre prinser arresteret i Saudi Arabien.

Årsagen er, at de er mistænkt for at planlægge et kup mod kong Salman og kronprins Mohammed bin Salman, der lige nu leder landet.

Der er tale om prins Ahmed bin Abdulaziz al-Saud, som er en af kongens brødre, der blandt andet er blevet anholdt, så hvis mistanken om kupplanerne er reelle, er de altså kommet meget tæt på landets leder.

Det skriver flere internationale medier, herunder BBC.

Kongens nevø Mohammed bin Nayaf og hans bror prins Nayaf er blevet anholdt og sigtet for landsforræderi.

Mohammed bin Salman, der altså lige nu leder landet, er generelt kendt for at køre en stil, hvor han gerne agter at anholde eller få fjernet de personer, han ser som en trussel.

Det er eksempelvis gået ud over præster, aktivister og forretningsmænd, der er blevet anholdt og sigtet af forskellige årsager de seneste år.

Det er ligeledes kronprinsen, der er blevet kritiseret voldsomt for drabet på journalisten Jamal Khashoggi.