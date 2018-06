Efter det første skræmmende fund blev gjort for bunden af den populære turistdestination Beachy Head i England, dukkede to yderligere op.

I løbet af få timer blev tre lig fundet for bunden af den store kalkklippe ved Eastbourne onsdag eftermiddag. Det skriver flere britiske medier - blandt andet The Telegraph og The Sun.

Det første lig, der blev fundet ved foden af den 150 meter høje klippevæg, var af en mand på 58 år fra London. Mens politi og teknikere arbejdede på stedet, blev endnu et stærkt forrådnet lig fundet i nærheden - denne gang af en kvinde.

Blot 40 minutter senere blev et tredje lig fundet.

Foto: EPA PHOTO/EPA/STR Vis mere Foto: EPA PHOTO/EPA/STR

Det lokale politi er nu ved at undersøge dødsfaldene, men man mener ikke, der ligger en forbrydelse bag, ligesom man heller ikke mener, at der er en forbindelse mellem de tre dødsfald.

I begyndelsen skrev flere britiske medier, at politiet ledte efter en fjerde død person, men det er senere blevet afkræftet.

Kalkklipperne er en populær turistdestination, og mere end 350.000 mennesker tager hvert år turen dertil.