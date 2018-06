Brian Krzanich ikke længere administrerende direktør for it-virksomheden Intel Corp. Efter fem år i det varme sæde er han blevet fyret, efter det er kommet frem, at han har forbrudt sig mod virksomhedens interne retningslinjer. Det skriver Intel Corp. i en pressemeddelelse.

Den nu forhenværende topleder har tidligere været i et forhold med en medarbejder i virksomheden. Det blev bekræftet af en intern undersøgelse. Intel har et strengt reglement angående romantiske forhold mellem medarbejdere, som også gælder i ledelseslaget. Brian Krzanich er i dag gift med Brandee Krzanich, som han har to døtre med. Hvornår det 'ulovlige' forhold fandt sted bliver ikke oplyst.

Brian Krzanich er ikke længere topchef hos Intel. Foto: Rick Wilking Vis mere Brian Krzanich er ikke længere topchef hos Intel. Foto: Rick Wilking

Den californisk-baserede virksomhed oplyser også, at den midlertidige afløser er Robert Swan, som har været økonomidirektør hos Intel siden 2016.

Krzanich tjente sidste år et beløb, der svarer til 130 millioner danske kroner. Brian Krzanich blev hyret som administrerende direktør i maj 2013. Han har været en del af Intel siden 1982.