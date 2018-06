Den sidste mand på flugt efter en frygtelig forbrydelse, hvor en 8-årig pige blev lokket fra sit hjem, tvangsfodret med methamphetaminpiller og gruppevoldtaget af tre mænd fra det samme nabolag, er endelig blevet taget til fange.

Den forfærdelige forbrydelse fandt sted den 18 december, og efter den grusomme behandling blev den lille pige dumpet bevidstløs ved vejsiden i byen Chanthaburi i Thailand.

Den formodede gerningsmand, 23-årige Jeerasak Sukkhe, blev arresteret kl. fire om eftermiddagen i mandags foran hospitalet i Chanthaburi. Det skriver The Nation.

Jeerasak bliver beskyldt for at have været med til voldtægten, da han sammen med to andre - Chatree Hanchana og Surachet Jomkhamsing - angiveligt havde lokket pigen med løftet om at tage hende med til en turistattraktion.

I stedet tog de den 8-årige med til Chatrees hus, hvor de fyldte hende med piller, voldtog hende til hun besvimede og til sidst efterlod hende bevidsløs ved vejsiden i Chanthaburi.

Politiet har allerede forlængst arresteret de to andre mistænkte, men Jeerasak var svær at få fat på.

Han har indrømmet, at han var i Chatrees hus den dag forbrydelsen foregik, men påstår at han ikke var med til voldtægten, fordi de andre to først ringede efter ham, efter at de var færdige med pigen.

Politiet troede ikke på den historie.

Han er arresteret for at voldtage en person under 13 år, og at i forening med de andre at forulempe en under 15 år og at bortføre en person under 15 år.