En badeanstalt i Malmø byder første mandag i måneden velkommen til 'queer-bad', hvor alle er velkomne - og hvor alle frit kan vælge, om de vi bruge herre- eller dameomklædningen.

'Queer Kalis retter sig mod alle, men særskilt LGBTQ-personer. Ikke-binære og transpersoner, som tidligere ikke kunne gå her på grund af den strikse opdeling i en dame- og herreafdeling,' skriver Ribenbergborgs Kallbadshus på sin hjemmeside om arrangementet, der ifølge dagbladet Sydsvenskan udspringer af et forslag fra Vänsterpartiet og Feministisk Initiativ i Malmø Byråd.

Helt efter hensigten er det dog ikke gået, beretter avisen, der blandt andet har talt med Jeanette Larsson, som mener, at åbenheden misbruges af mænd, der kommer for at glo på kvinderne, hvilket de under normale omstændigheder ikke kan.

»De var i baderummene, på toiletterne, i omklædningsrummene og på badebroerne. Stedet var invaderet af mænd - og ikke af transpersoner, så vidt jeg kunne se. Det føltes ganske ubehageligt. Hvordan det så ud hos herrerne skal jeg ikke kunne sige,« lyder det fra Jeanette Larsson, der fortæller, at flere kvinder forlod omklædningsrummet på grund af mændenes sultne blikke.

Byrådsmedlem Hanna Thomé fra det socialistiske Vänsterpartiet, der er Sveriges svar på SF, er en af forslagsstillerne bag den særlige queer-aften i badeanstalten. Hun ærgrer sig over Jeanette Larssons oplevelse og siger, at det er 'et udtryk for den patriarkalske verden, vi lever i', og at problemet ganske enkelt er, at mændene ikke kan styre sig.

»Det vil være de forkerte, der bliver straffet, hvis vi lukker ned. Jeg har mødt flere transpersoner, der har været tilfredse, og som ikke tidligere kom på badeanstalten,« sagde hun i et tidligere interview med Sydsvenskan.