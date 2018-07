For nylig blev verdens bedste flyselskaber hædret ved World Airline Awards i London, og mens Singapore Airlines løb med prisen for verdens bedste flyselskab, så skal man langt ned ad listen for at finde de skandinaviske af slagsen.

Således er Norwegian at finde på plads nr. 32 på listens top 100 over bedste flyselskaber, mens vi skal helt ned til plads nummer 60 for at finde SAS. Der er dog kun et europæisk flyselskab, der har formået at snige sig ind i top 10 over verdens bedste flyselskaber, og her er der tale om tyske Lufthansa, der indtager 7. pladsen.

Derudover er toppen af listen præget af flyselskaber grundlagt i Asien og golfområdet, som Quatar Airways på listens andenplads, japanske All Nippon Airways på tredjepladsen, Emirates på en fjerdeplads og taiwanesiske Eva Air på femtepladsen.

I videoen øverst kan du se en rundtur i en Norwegian Boeing 787 Dreamliner

Det er konsulentvirksomheden Skytrax, der siden 1990 har uddelt priser til verdens bedste flyselskaber, og foruden hovedkategorien er der massevis af underkategorier, som 'bedste kabinepersonale', 'bedste flyunderholdning' og 'bedste lavprisflyselskab'. I sidstnævnte kategori modtog Norwegian prissen for 'bedste lavprisselskab i Europa' og for 'bedste lavprisselskab på langdistancerejser'. SAS sniger snig også ind på listen over 'bedste premium economy' flyselskab, hvor det skandinaviske flyselskab lige akkurat kommer med på en 20. plads.

Priserne gives på baggrund af en stor undersøgelse, hvor passagerer fra over 100 lande er blevet bedt om at stemme og vælge mellem 335 flyselskaber. 20,36 millioner mennesker har ifølge Skytrax deltaget i undersøgelsen i år, som er blevet lavet i perioden augst 2017 til maj 2018.

Herunder kan du se listen over verdens bedste flyselskaber, bedste europæiske flyselskaber samt bedste lavprisflyselskaber.