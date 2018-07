Den canadiske tøjkæde Hudson’s Bay Company har fjernet tøj, sko og andre varer, der er knyttet til Ivanka Trumps modebrand fra deres hjemmeside.

Tøj, sko mv. fra den amerikanske præsident-datter bliver fjernet i kølvandet af, at mange canadiere boykotter amerikanske produkter pga. præsident Trumps nylige beslutning om at lægge told på canadisk stål og aluminium, og fordi han gentagne gange har fornærmet den canadiske premierminister Justin Trudeau. Det skriver New York Times.

Ivanka Trump sammen med manden Jared Kushner og deres søn Joseph. Foto: NICHOLAS KAMM

Ivanka Trumps varer forsvandt fra hjemmesiden fredag. Visse steder i de fysiske butikker er det dog stadig muligt at købe hendes tøj.

Butikskæden siger også i en officiel erklæring, at beslutningen om at fjerne præsident-datters tøj blev taget længe før den canadiske vrede mod præsident Trump overhovedet opstod.

Der er derfor ikke tale om en boykot, men varerne er altså fjernet fra hylderne, fordi de ifølge butikskæden ikke sælger godt nok.