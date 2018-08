En 29-årig mand fra USA er styrtet ned, efter at han stjal et passagerfly I USA. Ulykken skete på en sparsomt befolket ø i omegnen af Seattle. Flykapreren, som menes at være omkommet som den eneste om bord på flyet, var ansat ved Seattle-Tacoma lufthavnen, hvor han arbejdede med at sortere bagage.

Mandens identitet er endnu ukendt, men i samtalerne med kontroltårnet kaldes han for »Rich.«

Undervejs havde den 29-årige kontakt med kontroltårnet, som forsøgte at overtale ham til at lande flyet og berolige ham løbende. Umiddelbart virkede den 29-årige dog slet ikke bekymret, men nærmest mere eventyrlysten i sin samtale med kontroltårnet.

Kontroltårnet forsøgte flere gange at få manden til at forsøge at lande flyet, men han afviste.

»Jeg tror ikke, jeg er helt klar til at stoppe endnu, men jeg må se at holde øje med brændstoffet, for det falder hurtigt,« siger manden på en lydoptagelse af de dramatiske begivenheder.

Flyvelederen spørger også, om han har brug for hjælp til at flyve flyet og lande det.

»Nej, jeg har ikke brug for hjælp. Jeg har spillet en del computerspil,« siger den 29-årige tilsyneladende i ramme alvor.

På et tidpsunkt anbefaler flyvelederen, at flykapreren forsøger at lande flyet på en nærliggende militær flyvebase. Det vil han dog ikke.

»De fyre ville nok give mig en lærestreg, hvis jeg forsøger at lande der. Det kan også være, at jeg ville ødelægge noget. De har sikkert antiluftskyts,« siger manden bekymret, hvorefter flyvelederen forklarer, at det har de ikke, og at han blot forsøger at finde et sikkert sted, som han kan lande.

Flykapreren laver også jokes med kontroltårnet.

»Tror I, at jeg får job som pilot, hvis jeg kan lande den her?« spørger han.

Samtidigt forklarer han, at han er ked af det, hvis andre mennesker bliver forsinket eller får deres dag ødelagt af hans påfund.

Alvoren går op for kapreren

Undervejs begynder lidt af sagens alvor at gå op for manden. Tilsyneladende står det dog ikke helt klart for ham, at han stirrer ned i den sikre død. I stedet går bekymringerne mere på, at han har skuffet folk, som holder af ham, og at han nok skal i fængsel for at stjæle et fly.

Det lokale politi har forsikret, at der ikke er noget, der indikerer, at der er tale om nogen form for terrorisme, eller at den i dag angiveligt afdøde person ville gøre nogen ondt eller på anden måde skade folk. I stedet er der tale om en mand med psykiske problemer og mulige selvmordstanker.

»Der er mange mennesker, som holder af mig. De kommer til at være skuffede over mig, fordi jeg gjorde det her. Jeg vil gerne undskylde over for dem alle sammen. Jeg er bare en nedbrudt mand med nogle skruer løs. Vidste det ikke rigtigt før nu,« siger manden, inden flyet styrter.

Flyet styrtede ned cirka 21:30 lokal tid. Myndighederne mener ikke, at der var hverken passagerer eller andre ansatte ombord på flyet. Der var plads til cirka 80 passagerer på flyet, som var et mindre propelfly.

Nedenfor ses en optagelse af flyet, hvor kapreren udfører forskellige stunts. Derudover kan du nedenfor høre optagelser fra samtalerne med kontroltårnet.