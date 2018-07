Politiet i Chon Buri i Thailand har arresteret en cambodiansk kone til en thailansk mand mandag - efter at hun tilsyneladende skar hans penis af.

Hustruen var jaloux og hun skyndte sig at gemme det afskårne lem, så det var umuligt for lægerne at sy det fast igen, da de endelig fandt det, skriver The Nation.

Den 24-årige Karuna Sanusan fortælller politiet at hun vækkede sin mand, den 40-årige Siriphan Sanusan fra hans søvn, før hun tog fat i hans penis med en stor flækkekniv, med et blad på 30 cm.

Overfaldet skete i Sriracha nær Bangkok. Hun skyndte sig at kaste hans afskårne penis ud af soveværelsets vindue, mens han lå tilbage i en blodpøl.

Naboerne hørte hans skrig og tilkaldte politiet, som ankom klokken 6.20 og straks anholdt kvinden. Manden blev kørt til det nærmeste hospital

Parret arbejder i en økologisk køkkenhave, og Karuna fortalte politiet at hun var tosset over de affærer, hendes mand havde kørende. Derfor vækkede hun ham og skar hans penis af.

Hans fortvivlede skrig fik hende til at kalde på hjælp, men politiet måtte stadig overtale hende til at sige, hvor hun havde smidt penissen hen.

Da de fandt den, blev den puttet på is og bragt til hospitalet hurtigt.

Somkid Boonlert, der er vicechef på Srirachas politistation, siger, at manden havde mistet en masse blod. Det skriver The Sun.

»Han bliver aldrig i stand til at bruge sin penis, som han gjorde før. Doktorerne siger, at cellerne i penissen er døde, da den har været skåret af hans krop for længe. Han vil være handicappet resten af sit liv.«

Politiet har tilbageholdt Karuna Sanusan, og hun bliver - naturligt nok - forhindret i at se sin mand.