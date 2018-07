Mange turister falder for fristelsen, når sælgere på de sydeuropæiske strande tilbyder billige designsolbriller, tasker eller en beroligende massage. Men fremover bliver det dyrt, hvis man lader sig lokke til et køb.

I Italien har regeringen besluttet, at det fremover kan koste ferierejsende, der køber falske mærker af en strandsælger, en bøde op mod 59.000 kroner.

Det sker for at komme det uautoriserede salg til livs, der ifølge lovgiverne ødelægger forretningen for den legitime handel. Det skriver den britiske avis The Telegraph.

Strandsælgerne er typisk migranter fra Vestafrika og Bangladesh. Hvis de bliver taget i at sælge massage, tatoveringer eller falske brands på stranden, får de nu konfiskeret deres varer og kan risikere en bøde på mellem 21.000 og 130.000 kroner.

Første halvår af sidste år beslaglagde de italienske myndigheder forfalskede varer for 265 millioner pund. Foto: MOHAMMED ABED Vis mere Første halvår af sidste år beslaglagde de italienske myndigheder forfalskede varer for 265 millioner pund. Foto: MOHAMMED ABED

Den italienske forening, Confesercenti, der repræsenterer små og mellemstore handels- og turismevirksomheder, vurderer, at handlen med de falske varer løber op i omkring 200 milliarder kroner om året i Italien.