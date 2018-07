Britiske myndigheder er på den anden ende og holder krisemøder som følge af forgiftningen af et britisk par i 40'erne.

Konklusionen er blevet den, at det er nervegiften Novichok, der har sendt parret Dawn Sturgess og Charlie Rowley i kritisk tilstand. Den samme gift, som tilbage i marts sendte rystelser gennem hele verdensssamfundet, fordi den blev fundet i blodet på eksspionen Sergej Skripal og dennes datter Yulia, der sammen blev fundet bevidstløse i en park.

Venner har identificeret Dawn og Charles som parret, der overraskende er blev forgiftet, og 29-årige Sam Hobson så med egne øjne Charles’ reaktion på nervegiften:

»Han følte sig syg og tog sig et bad. Derefter blev hans øjne blodskudte og blev som små prikker. Han begyndte at vrøvle usammenhængende, og det var tydeligt for mig, at han hallucinerede.«

»Han lavede sære lyde og opførte sig som en zombie,« siger Sam Hobson ifølge The Sun.

29-årige Sam Hobson så vennen Charlie Rowley blive ramt af nervegiften Novichok. Foto: GEOFF CADDICK Vis mere 29-årige Sam Hobson så vennen Charlie Rowley blive ramt af nervegiften Novichok. Foto: GEOFF CADDICK

Ingen ved endnu officielt, hvordan det intetanende par på 44 og 45 år fra den lille by Amesbury uden for Salisbury er kommet i kontakt med stoffet.

»Vi har ingen formodning om, hvordan nervegiften er dukket op på nuværende tidspunkt,« sagde chefen for det engelske antiterropoliti, Neil Basu, onsdag.

»Efterforskernes prioritet er nu at finde ud af, hvordan disse to mennesker er kommet i kontakt med nervegiften.«

Der er ifølge politiet intet ved parrets fortid, der gør, at de ligefrem skulle være mål for et attentat. Den første mistanke var, at parret havde fået uren narkotika i sig, og at det havde forårsaget den voldsomme reaktion.

Da Sergej og Yulia Skripal blev forgiftet beskyldte de britiske myndigheder Rusland for at stå bag. Rusland afviste dog alle beskyldninger.

Politiet advarer nu borgerne mod at samle ting op fra gaden, fordi de kan være forgiftet med nervegiften.