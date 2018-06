Det blev kaldt 'et af de største mysterier i Ohio'. Og først nu - mere end et halvt århundrede senere - er gåden blevet løst.

Hvad skete der med Robert Ivan Nichols?

Det var spørgsmålet, der startede det hele. Den amerikanske mand havde kæmpet under Anden Verdenskrig og fået en tapperhedsmedalje for sin indsats. Senere blev han gift, blev far til tre børn og levede et helt almindeligt familieliv. Lige indtil han i 1964 pludselig forsvandt.

Først nu har hans børn fået svaret på, hvad der skete med deres far. Det skriver flere amerikanske medier som CNN og Washington Post.

Svaret blev fundet inde i et andet spørgsmål, der blev stillet næsten 40 år senere: 'Hvem er Joseph Newton Chandler III?' Den 24. juli 2002 havde den 76-årige mand, der boede i en forstad til Cleveland, lukket alle sine vinduer, slukket for luftventilatoren, låst sin dør og markeret datoen i sin kalender.

Derefter var han gået ud på sit badeværelse med en pistol i sin ene hånd, som han vendte mod sig selv. Og tog sit eget liv.

Her ses han som ældre. Foto: United States Marshals Service Vis mere Her ses han som ældre. Foto: United States Marshals Service

Først en uge senere opdagede politiet, hvad der var sket. På det tidspunkt var liget af den ældre mand i så dårlig forfatning på grund af sommervarmen, at det ikke var muligt at tage hans fingeraftryk.

På hans bankkonto stod 82.000 dollar - svarende til mere end en halv million danske kroner. Politiet gik derfor i gang med at lede efter arvinger, men det viste sig hurtigt at være vanskeligt.

Da man søgte på navnet 'Joseph Newton Chandler III' i databasen, opdagede man nemlig, at navnet tilhørte en blot otte-årig dreng, der havde mistet livet i en bilulykke sammen med sine forældre tilbage i 1945. På lejeaftalen til sin lejlighed havde han skrevet, at han havde en søster, der boede i Columbus. Men da politiet mødte op på adressen, var der ingen beboere.

Det 'typiske selvmord' forvandlede sig dermed til det, der efterfølgende er blevet beskrevet som 'et af Ohios største mysterier'.



Mens efterforskningen de seneste 16 år har stået på, har teorierne om mandens identitet været mange. Nogle mente, at han kunne være den berygtede 'Zodiac Killer', der hærgede i det nordlige Californien i slutningen af 1960'erne, eller være den mystiske flykaprer D.B. Cooper, som forsvandt i 1971.

I mange år lå sagen hen som en såkaldt 'cold case'. Der var ingen spor at gå efter, ingen tråde at optrevle.

Først i 2014 kom et gennembrud i sagen, da man fandt ud af, at den ældre mand havde besøgt et hospital to år før sin død. På hospitalet havde man taget en vævs-prøve af ham, og med den moderne dna-teknologi lykkedes det til sidst at finde frem til hans identitet.

Det var dog først i marts 2018, at det lykkes at finde frem til den mystiske mands søn. Deres dna var et match. Derfra stod det klart, at den mand, der i mange år havde levet som Joseph Newton Chandler III i virkeligheden var Robert Ivan Nichols.

»Da jeg så billeder af ham, vidste jeg, at det var ham,« fortalte sønnen Phil Nichols ifølge CNN på et pressemøde forrige torsdag.

Mangler stadig svar på flere spørgsmål

Selv om man nu har fundet ud af, hvad faderens skæbne blev, vides det endnu ikke, hvorfor han valgte at forsvinde i 1964. Phil Nichols forklarer dog, at han ikke bærer nag.

»Jeg bærer ikke nag på nogen måde. Jeg har altid håbet, at han fandt et lykkeligt liv et sted,« fortalte han på pressemødet.

Selv om en stor del af mysteriet nu er løst, er der dog fortsat mange ubesvarede spørgsmål.

Til Washington Post fortæller Pete Elliott fra United States Marshals Service (en amerikansk efterforskningstjeneste, red.), der var med til at løse sagen, at man håber på at kunne finde alle svarene - blandt andet også svaret på, hvad han lavede, indtil han dukkede op i 1978 under en ny identitet.

»Den første del af mysteriet er løst. Nu skal vi finde ud af hele historien,« siger han.