Et nyt vagtkorps skal sikre, at Vendig er ren og pæn.

Pas på med at fodre duer, smide skrald, gå i bar mave eller spise en sandwich på en trappe, når du ferierer i den italienske by Venedig. Fremover vil du nemlig blive straffet med en bøde på 1500 kr., hvis du roder dig ud i en af disse forseelser.

Oven i købet får du også en bøde, hvis du sætter dig ned ved den berømte Markuspladsen i Venedig, hvis du cykler i bymidten eller vælger at hoppe i byens kanal. Sidstnævnte giver en bøde på op til 3350 kroner. Det skriver engelske The Guardian.

Bliv ombord i gondolen, når du sejler gennem byens kanaler. Det kan nemlig blive en dyr fornøjelse at hoppe i vandet. Foto: Vibeke Toft Vis mere Bliv ombord i gondolen, når du sejler gennem byens kanaler. Det kan nemlig blive en dyr fornøjelse at hoppe i vandet. Foto: Vibeke Toft

De mange turister, der hver dag besøger den populære by, har affødt et behov for at værne om byens renlighed og ordentlighed. Byen bliver nogle dage besøgt af op til 70.000 turister.

Et korps af 15 turistvagter, der går rundt i byen iført hvide veste med budskabet ’EnjoyrespectVenezia’, er blevet indsat, for at sikre, at reglerne bliver overholdt.

Reglerne gælder både for lokale og for turister.