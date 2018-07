En retssag om den amerikanske stat Alabamas måde at aflive fanger på med en dødelig indsprøjtning tog en noget uventet drejning tirsdag, da otte indsatte på dødsgangen bad om at blive henrettet med den nye metode: De skal inhalere kvælstofgas.

Advokater siger, at de indsattes krav om at gå imod brugen af en dødsprøjte er fornuftig, for 'nu vil deres henrettelse blive udført, når tiden er til det ved hjælp af kvælstofgas'.

At inhalere den neutrale gas giver iltsvind i blodstrømmen og fører dermed til døden. Det skriver New York Post.

Alabama har tidligere udført henrettelser ved hjælp af en dødelig indsprøjtning og elektrisk chok. Staten har i marts føjet kvælstofgas til listen og blev dermed den tredje delstat, der tillader henrettelser med den nye metode.

Endnu har ingen stater dog taget metoden i brug.

De otte indsatte på dødsgangen skulle inden den 30. juni sige, om de var klar til at sige farvel til livet med den nye metode. Alle svarede ja.

Robert Dunham, direktør for 'Death Penalty Information Center', siger, at det vil vare nogen tid, inden den første dødsdømte fange vil se et dødskammer med kvælstofgas:

'Der vil ikke blive nogen henrettelser for dem, der har valgt kvælstofgas fremfor en dødelg indsprøjtning. Ikke før Alabama har en godkendt kvælstofgas protokol på plads. Det vil tage sin tid, og fordi gasprotokollen er uprøvet, vil den kræve sit eget sæt af regler,' skriver Dunham i en email.

De otte indsatte vil ifølge Dunham måske også foretrække de ukendte risici ved kvælstofgassen frem for de kendte risici, der følger med en injektion af en dødelig sprøjte.