Den tidligere amerikanske præsident Barack Obama står frem med en markant advarsel. Frygtens politik er på fremmarch, sagde han tirsdag i et passioneret forsvar af demokratiet, skriver CNN.

Budskabet leverede Obama i en tale i Johannesburg i Sydafrika dagen efter topmødet mellem USA’s nuværende præsident, Donald Trump, og den russiske præsident Vladimir Putin. Men i sin tale undlod Obama dog tilsyneladende én væsentlig understregning.

Obama nævnte ikke sin efterfølger, Trump, ved navn. Selv om flere eksperter udlægger talen, som blev afholdt i forbindelse med 100-året for den afdøde sydafrikanske leder Nelson Mandelas fødsel, som en massiv kritik af Trump – og en advarsel mod Trumps politiske verdensbillede.

Barack Obama på scenen i Johannesburg. Tirsdag den 17. juli. Foto: Siphiwe Sibeko Vis mere Barack Obama på scenen i Johannesburg. Tirsdag den 17. juli. Foto: Siphiwe Sibeko

I dag ser man en »klomplet mangel på skam blandt politiske ledere, når de bliver taget i en løgn og så bare dobler op og lyver noget mere,« sagde Obama foran de omkring 15.000 tilhørere i Johannesburg, skriver Ritzau.

I nyhederne ses der »foruroligende« overskrifter, mens politikerne samtidig spreder en »politik af frygt og fortørnelse,« lød det fra Obama, der tilføjede, at det sker »i en fart, der ikke var til at forudsige for få år siden.«

Barack Obama under sin tale i Johannesburg. Tirsdag den 17. juli. Foto: STR Vis mere Barack Obama under sin tale i Johannesburg. Tirsdag den 17. juli. Foto: STR

Mandag var Trump i Helsinki i Finland for på tomandshånd at mødes med Putin. Efterfølgende stod den republikanske præsident frem med konklusioner, der i USA har sendt rystelser dybt ind i Det Republikanske Parti og trukket kritiske overskrifter hos en lang række amerikanske medier.

Trump og Putin under topmødet i Helsinki. Mandag den 16. juli. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI Vis mere Trump og Putin under topmødet i Helsinki. Mandag den 16. juli. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI

I Helsinki accepterede Trump Putins forsikring om, at Rusland ikke blandede sig i det amerikanske valg i 2016. Selv om amerikanske efterretningstjenester har konkluderet, at det skete. Det har i USA udløst en bølge af kritik mod Trump med beskyldninger om, at USA's præsident helt uhørt har placeret sin loyalitet hos Putin.

Trump og Putin under pressemødet i Helsinki. Mandag den 16. juli. Foto: Pablo Martinez Monsivais Vis mere Trump og Putin under pressemødet i Helsinki. Mandag den 16. juli. Foto: Pablo Martinez Monsivais

Allerede tirsdag var Trump tilbage i USA, hvor han afviste kritikken som »fake news«, skriver Fox News.