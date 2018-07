Engelske børn skal lære at respektere og sætte grænser over for hinanden.

Som en del af et nyt undervisningsinitiativ skal engelske børn i førskolealderen og i de små klasser i folkeskolen nu undervises i, hvordan børnene tydeligere sætter grænser, så man fremover kan mindske antallet af sexkrænkelser - online såvel som i den virkelige verden.

I England er seksuelle krænkelser og overgreb et stort problem. Således var der sidste år næsten 30.000 anmeldelser af seksuelle krænkelser mod børn og 225 voldtægter. Det skriver Sunday Times.

Hvor tidligt skal man lære børn, at de ikke skal dele f.eks. nøgenbilleder af sig selv eller andre online?

Undervisningen består bl.a. i, at sige fra overfor ting, børnene ikke har lyst til at gøre, f.eks. at dele billeder af sig selv online. Men det handler også om, at børnene lærer at spørge deres nære relationer om tilladelse, så de ikke kommer til at overskride hinandens grænser.

»Det er meget vigtigt, at alle børn kender deres rettigheder og ved, at der ikke må ske dem noget uden deres fulde accept,« siger den britiske undervisningsminister Damian Hinds til avisen.