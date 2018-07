Der er blevet offentliggjort en ny video af de 12 thailandske drenge og deres fodboldtræner, der er indespærret i en grotte.

Den viser, at drengene er ved godt helbred. Smilende og sommetider grinende ser man, at de introducerer sig selv en efter en. Drengene blev mandag fundet af to britiske redningsdykkere efter at være fanget i ni dage i den dybe Tham Luang-grotte. De har fået mad og medicinsk behandling, men selve redningsindsatsen kan komme til at tage flere måneder, da de enten må lære at dykke eller vente på, at vandstanden i grotten falder.

Det kan tage lang tid, da regnsæsonen først lige er begyndt, og vandniveauet højst sandsynligt kun fortsætter med at stige. Regnsæsonen varer til september eller oktober. Desuden kan ingen af drengene svømme, skriver BBC.

På videoen, der er offentliggjort på den thailandske flådes specialstyrkers Facebook-side ser man, at drengene er svøbt i aluminiumstæpper for at holde varmen. To dykkere fra specialstyrkerne bliver ved drengene, imens redningsfolk forsøger at finde ud af, hvordan man kan få dem ud. Embedsmænd understreger, at man ikke tager nogle chancer.

På et pressemøde, som de thailandske myndigheder holdt onsdag morgen, forlyder det, at der ikke bliver gjort nogle redningsforsøg onsdag, men at betingelserne er perfekte for at øve en redningsaktion. Der pumpes fortsat vand ud af grottekomplekset, og ifølge embedsmænd er det lykkedes at hindre mere vand i at trænge ind. Kommer der mere vand, kan det true den luftlomme, drengene og deres træner opholder sig i.

Drengene, der er mellem 11 og 16 år gamle, forsvandt 23. juni sammen med deres træner, der er 25. De gik ind i grotten, da der var tørt. Da de ville ud, var området blevet ramt af et heftigt regnvejr. Smalle passager og store mængder mudder og vraggods betyder, at der er meget ringe sigtbarhed i grotten.