Forleden smadrede en kinesisk kvinde en svinedyr Ferrari 458, som hun havde lejet. Heldigvis var det kun bilen, der kom alvorligt til skade, da den kvindelige chauffør mistede kontrollen over den røde sportsvogn.

Uheldet skete ifølge Daily Mail ganske få øjeblikke, efter kvinden havde lejet bilen. Hun var nærmest kørt direkte ud fra biludlejeren, da den flotte sportsvogn skred ud i vejbanen. Ud fra videoovervågningen er det tydeligt, at hun mister kontrollen i det glatte føre.

Ifølge britiske Daily Mail slap de involverede for alvorlige mén, da kvinden kørte galt i byen Wenling. Avisen skriver, at kvinden har optaget sig selv inden ulykken. Her sidder hun tilsyneladende inde i bilen og siger, at det er en helt fantastisk oplevelse. Det kan du se i klippet længere nede.

Ifølge avisen koster bilen omkring 500.000 pund, hvilket svarer til omkring 4,3 millioner kroner.