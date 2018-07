Alle 12 drenge og deres træner, der tirsdag eftermiddag blev reddet ud af den oversvømmede grotte i Thailand, vil formentlig være mærkede af oplevelsen resten af livet, vurderer en dansk krisepsykolog.

Liselotte Rosenkvist Jensen, der er specialist i krisepsykologi og har ti års erfaring på området, vurderer, at det som minimum vil tage ’et par måneder’, før drengene igen vil kunne få et normalt liv.

»For nogle af dem kan det tage årevis. Oplevelsen vil sidde i dem for altid,« siger hun.

»Det er vigtigt, at de så hurtigt som muligt får en normal hverdag igen med skole, fritidsinteresser og livet med familien. Derfor skal lokalsamfundet og familien støtte dem og udvise forståelse for deres situation - også når drengene har det svært og har behov for at tale om de traumatiske oplevelser,« siger Liselotte Rosenkvist Jensen.

De 12 drenge i alderen 11-16 år og deres 25-årige fodboldtræner blev indespærret i Tham Luang-grotten i Thailand d. 23. juni, efter store regnmængder oversvømmede indgangen. En mor til en af drengene slog alarm, da han ikke kom hjem efter fodbold. Redningshold fandt efterfølgende drengenes cykler foran grotten, og man begyndte straks at lede der. Efter flere forsøg over mange dage fandt britiske dykkere endeligt drengene cirka fire kilometer inde i grotten.

Redningsarbejdet skulle vise sig at være særdeles vanskeligt grundet de store mængder vand, som redningsarbejderne forsøgte at pumpe ud. Undervejs i redningsaktionen afgik en dykker ved døden, da han løb tør for ilt i den oversvømmede grotte.

12 drenge og deres fodboldtræner blev fanget inde i grotten, da de blev overrasket af store mængder vand. Det skulle tage i alt 17 dage, inden de alle var ude i sikkerhed. Foto: HANDOUT Vis mere 12 drenge og deres fodboldtræner blev fanget inde i grotten, da de blev overrasket af store mængder vand. Det skulle tage i alt 17 dage, inden de alle var ude i sikkerhed. Foto: HANDOUT

Begivenheden er dækket af hele verdenspressen, og det er netop dette faktum, der fremover kan gøre det svært for drengene at vende tilbage til en normal hverdag, vurderer psykologen:

»Jeg håber, at der er nogle voksne med meget brede skuldre, som skærmer drengene af, når medierne begynder at hive og flå i dem den kommende tid. Medieopmærksomheden risikerer at fastholde drengene i rollen som dem, der sad i grotten i over to uger og vil måske forhindre dem i at komme videre med deres liv,« siger hun.

Redningsaktionen var en kamp mod tiden, da begyndende monsunregn ifølge myndighederne kunne have skabt en tsunami-agtig effekt inde i grotten. Desuden var ilten i grotten begyndt at svinde faretruende ind.

Alle drengene er lige nu indlagt på Prachanukroh hospitalet i provinshovedstaden Chiang Rai, hvor de skal være indlagt i en uges tid, så lægerne kan overvåge deres helbred. Indtil videre er de blevet vaccineret for hundegalskab og stivkrampe. Drengene har solbriller på hele tiden for at beskytte øjnene mod direkte lys. Da de har været indespærret i en mørk grotte i så lang tid, skal deres øjne vænne sig til dagslyset igen.

Den sidste ambulance forlader Tham Luang grotten tirsdag eftermiddag. Drengene og deres træner er nu i karantæne på hospitalet grundet de sygdomme, de kan have pådraget sig inde i grotten. Foto: SOE ZEYA TUN Vis mere Den sidste ambulance forlader Tham Luang grotten tirsdag eftermiddag. Drengene og deres træner er nu i karantæne på hospitalet grundet de sygdomme, de kan have pådraget sig inde i grotten. Foto: SOE ZEYA TUN

Men selvom drengenes helbred efter omstændighederne ikke er i fare, vil fremtiden altså let kunne byde på psykiske mén:

»Selv længe efter redningen vil drengene pludselig kunne føle angst. Eksempelvis hvis de sover alene eller er et mørkt sted. Hvis de ikke får mulighed for at vise, hvad de føler og tale ud om hændelsen, kan det føre til voldsomme traumer og sågar posttraumatisk stresssyndrom (PTSD, red.),« siger Liselotte Rosenkvist Jensen

Redningsarbejdere inde i Tham Luang grotten. Foto: SOCIAL MEDIA Vis mere Redningsarbejdere inde i Tham Luang grotten. Foto: SOCIAL MEDIA

Hun vurderer dog, at det ikke nødvendigvis er negativt, at oplevelsen for altid vil sidde i drengene:

»Der er en del eksempler på, at det gør folk stærkere og mere livsglade at gennemleve alvorlige traumer,« siger psykologen, der råder drengene til at holde sammen i den kommende tid:

»De vil føle et stærkt bånd, som kan vare ved i årevis. De har oplevet noget sammen, som det kan være meget svært for folk udefra at sætte sig ind i og forstå,« siger hun.

Frivillige fejrer, at alle drenge og deres træner er ude i sikkerhed. Redningsaktionen forløb over tre dage. Foto: SOE ZEYA TUN Vis mere Frivillige fejrer, at alle drenge og deres træner er ude i sikkerhed. Redningsaktionen forløb over tre dage. Foto: SOE ZEYA TUN

De første drenge, der blev reddet ud af grotten, har set deres forældre gennem en glasrude på hospitalet. Man frygter nemlig, at de kan have følgesygdomme eller infektioner.

Redningsholdet var anført af specialstyrkerne fra Thai Navy Seals. Aktionen startede søndag, hvor de første fire drenge blev reddet efter 11 timer. Mandag blev yderligere fire hentet ud, og i dag er de sidste fire drenge og deres træner så reddet. Tilsammen deltog 90 specialdykkere i redningsoperationen. 50 af disse var fra udlandet - to danske dykkere var iblandt.

Royal Thai Navy Seals kom også sikkert ud af grotten efter at have hjulpet drengene og deres træner ud. Vis mere Royal Thai Navy Seals kom også sikkert ud af grotten efter at have hjulpet drengene og deres træner ud.