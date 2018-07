Den amerikanske kaffe-kæde Starbucks er endnu engang i vælten for en sag, der omhandler kædens ansatte.

Denne gang er det i Pennsylvania, hvor en 28-årig mand med navnet Sam påstår, at han har oplevet kundeservice, der rækker ud over det sædvanlige i negativ forstand.

Den universitetsstuderende Sam har til The Philadelphia Inquirer fortalt, hvordan baristaen hos Starbucks gjorde nar af hans stammen, da han skulle fortælle sit navn i forbindelse med en bestilling. Han fik fremstammet sit navn, og baristaen svarede angiveligt provokorende tilbage: 'Ok, S-S-Sam'.

Ikke nok med det, så valgte den pågældende barista så at skrive 'SSSam' på koppen for at trække sin spøg endnu længere. Sams kammerat Tan Lekwijit har delt et billede af koppen på Facebook.

Kammeraten skriver blandt andet, at Sam skrev en mail til Starbucks' kundeservice, der skrev en 'standard-mail' tilbage og tilbød ham fem dollars.

»Det er sjældent, at man som voksen oplever den form for manglende respekt. Det sker, men det er sjældent, man ser det på skrift,« forklarer Sam videre til Philadelphia Inquirer.

En talsmand for Starbucks oplyser til det amerikanske medie, at de nu er i gang med at undersøge sagen videre, og at man tager sagen yderst seriøst. Derudover skulle Camille Hymes, der er vicedirektør for Starbucks i den nordøstlige region i USA, have talt med Sam for at få klarlagt situationen.

Denne sag kommer oven på en anden møgsag for Starbucks. I april alarmerede en Starbucks-ansat politiet, fordi han var nervøs over to sorte mænd, der sad i caféen uden at have bestilt noget. Det førte til en række mindre demonstrationer foran Starbucks' forskellige caféer.

Starbucks tog konsekvensen og sendte samtlige amerikanske ansatte på et kursus den 29. maj. Det er 175.000 ansatte fordelt på mere end 8.000 caféer.