Michael Jackson’s far Joe Jackson er døende.

Den 89-årige Joe Jackson er indlagt på hospitalet med terminal kræft.

Det erfarer TMZ.

Han har kæmpet med sygdommen over længere tid, og den er nu på et så fremskredent stadie, at der ikke er mere at gøre, skriver mediet.

Onsdag fortalte hans søn Jermaine Jackson til the Daily Mail, at »han er meget, meget svag. Han har ikke lang tid igen. Familien skal være ved hans side - det er det eneste, vi vil i hans sidste dage.«

US music manager Joe Jackson and father of late pop singer Michael Jackson poses for photographers during the annual Friars Club Foundation Gala at the Waldorf Astoria hotel in New York, USA, 07 October 2014.

Hans datter, Janet Jackson, sendte ligeledes nogle ord i sin fars retning, da hun fredag stod på scenen i Dolby Teateret i Hollywood, Californien, hvor hun blev hyldet til 'the 2018 Radio Disney Music Awards'.

Hun fortalte åbenhjerteligt, hvordan hendes far har haft en kæmpe indflydelse på hendes karriere, og hvor hun er i dag.

»(...) Min far, min fantastiske far, han hjalp mig til at blive den bedste udgave af mig selv,« sagde hun under showet, skriver Eonline.

Han har fået sygebesøg af både børn, børnebørn og hans 88-årige kone Katherine Jackson.