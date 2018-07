En universitetsreklame har fået en hård medfart, efter den er blevet delt på sociale medier. Reklamen forestiller en mand, som forklarer noget til en gruppe kvinder, der alle ser kedsomme og trætte ud.

Reklamen er derfor af mange - i sjov - tolket som, at University of Adelaide, der ligger i Australien, tilbyder et kursus i såkaldt 'mansplaining', skriver ABC Australia.

Mansplaining er et udtryk, der beskriver, når en mand forklarer noget til en kvinde, som hun allerede ved, på en nedladende og patroniserende måde.

Dog understreger universitet, at billedet intet har med dem at gøre.

'Mens vinklen på billedet lægger op til, at det er et University of Adelaide billede, så er billedet hverken leveret eller godkendt af universitetet,' lyder meldingen fra univeristetet til Mamamia.

På de sociale medier morer flere brugere sig over billedet.

'(En bruger, red.) har bemærket, at vores innovative uddannelsesdistrikt nu tilbyder en kandidat i mansplaining...,' skriver en bruger på Instagram.

'En ven delte denne, og det er en rigtig Adelaide University plakat, og jeg vil bare være herovre og grine-græde, indtil jeg dør. PS bare kig på de stakkels kvinders ansigter,' skriver Toula Drimonis på Twitter.