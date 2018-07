Japans kejser, den 84-årige Akihito, har aflyst alle sine officieller aftaler i dag, den 3. juli. Han behandles for for lidt blodforsyning til hjernen, og det er den anden dag i træk, han må aflyse sine arrangementer.

Han chokerede hele landet i 2016, da han besluttede sig for at abdicere den 30. april 2019. Det sker efter næsten tre årtier som kejser, og det er første gang i 200 år, at en kejser abdicerer.

Kejseren er tidligere blevet opereret for prostata-cancer og problemer med hjertet, rapporterer AFP.

En talsmand sagde tirsdag, at kejseren havde 'et mildt maveonde og sympromer på svimmelhed'.

»Han hviler sig i dag... og udsætter sine officielle pligter,« tilføjede han. Der lød ikke nogen besked om, hvornår han vender tilbage.

Kejserdømmet er meget følsomt i Japan.

Akihito har påtaget sig en mere moderne rolle som statsoverhoved, end det var tilfældet med hans far, Hirohito, som døde i 1989, og blev betragtet som en halvgud af befolkningen.