En indonesisk teenager er blevet fængslet for at have fået en abort, efter hun blev voldtaget gentagne gange af sin storebror, skriver CNN.

Der er tale om en blot 15-årig pige, der nu skal seks måneder i fængsel, fordi hun fik fjernet det foster, der var resultatet af, at hendes 17-årige bror voldtog hende otte gange.

Står det til den uafhængige organisation ‘Criminal Justice Reform,’ bør den 15-årige dog ikke straffes for aborten, selvom handlingen strider med indonesisk lov.

For ifølge organisationens chef, Maidina Rahmawati, er den 15-årige et offer, og retspraksis tilskriver dommere at tage hensyn i sager om seksuel vold, lyder det.



Sagen mod den 15-årige begyndte, da naboer fandt et hovedløst, seks måneder gammelt foster. Teenageren tilstod sin handling og stod oprindeligt til at få et år i fængsel i sagen, hvor de to søskendes mor efterforskes under mistanke for at have hjulpet med aborten.

Storebroderen er idømt to år bag tremmer. Begge søskende skal i jobtræning efter strafafsoning for at blive integreret på arbejdsmarkedet.