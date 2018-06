De indiske myndigheder lover torsdag at redde de tre politifolk, der er blevet bortført af en gruppe, der er mistænkt for at voldtage nogle nødhjælpsarbejdere.

Politiet har omgrupperet sig i den østlige stat Jharkhand, efter at de blev slået tilbage onsdag af hundredevis af lokale, bevæbnet med buer og pile. De var ellers på jagt efter bortførerne.

Myndighederne måtte bruge tåregas og rykkede frem med trukne stave, efter at landsbybeboerne gik efter politiofficererne. En mand døde under sammenstødet. Det skriver AFP.

De lokale har alle tilknytning til Pathalgadi - en lokal, indfødt bevægelse, der kæmper for selvstyre i regionen. De protesterede mod arrestationer oven på voldtægten af de fem nødhjælpsarbejdere i sidste uge.

De tre politifolk blev taget til fange tirsdag. Det skete under en voldelig protest, og de blev fragtet til et ukendt sted.

De fem nødhjælparbejdere blev gruppevoldtaget og Pathaldagi får skylden. Overfaldsmændene tog video af angrebet og truede kvinderne fra at melde sagen.

To af voldtægtsmændene er blevet arresteret, mens de lokale hjalp ringlederen undslippe.