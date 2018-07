De fleste af os kan sikkert huske de blå-gule butikker som en næsten lige så central en bestanddel af weekendhyggen som chips og bland-selv-slik, men Blockbuster er i dag næsten udraderet fra USA-kortet.

Den i fordums tid så store kæde af videobutikker har, når søndagen er omme, kun én butik tilbage. Den ligger i Bend i Oregon. Søndag lukker de to næstsidste butikker, som begge ligger i Alaska. Butikken i Oregon har dog ingen planer om at lukke foreløbig.

Ifølge Sandi Harding, der er bestyrer af den sidste butik, er hemmeligheden 'fantastiske, loyale kunder', men hun fortæller også til USA Today, at stedet er blevet lidt af en turistattraktion. Hver fjerde kunde kommer for at tage billeder og genopleve, hvordan det egentlig var, dengang film var noget, man lejede og afleverede igen dagen efter. Nu har streamingtjenesterne overtaget, og Sandi Harding husker godt, hvad hun tænkte, da Netflix dukkede op:

»Vi bliver nødt til at overgå dem.«

Savner du Blockbuster?

Da Blockbuster i 2004 stadig var kongen af video- og spiludlejning, bestod kæden af 9.000 butikker, som hver havde 7.000 titler på hylderne. Kæden gik konkurs i 2010, men enkelte butikker lever altså fortsat, formentlig fordi de er drevet på franchisebasis.

To år tidligere udtalte kædens tidligere administrerende direktør sig meget selvsikkert om den nye konkurrent, der skulle blive en af Blockbusters banemænd.

»Hverken Redbox eller Netflix er så meget som på radaren, når det kommer til konkurrence. Det er snarere Wal-Mart og Apple,« lød det fra Jim Keyes. Det fik han som bekendt ikke helt ret i.

Det blev - både i USA og herhjemme - digitaliseringen, der tog livet af kæden. Blockbuster kom til Danmark med købet af Christianshavns Video i 1996 og forsvandt fra bybilledet herhjemme i 2013. TDC Group ejer i dag rettighederne og driver en streamingtjeneste under navnet.