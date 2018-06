Mit liv bliver forandret. Den 47-årige psykolog Samira al Ghamdi er ikke i tvivl om, hvor stort det bliver, når hun og hendes medsøstre i Saudi Arabien helt lovligt kan sætte sig bag rattet og køre bil – uden risiko for at blive anholdt.

»Det vil ændre vores liv. Vi er så klar. Det vil fuldstændig ændre vores liv. Alting bliver nemmere, og man kan som kvinde vælge: Skal jeg køre i dag?« siger hun til Reuters.

Søndag giver Saudi Arabien, som det sidste land i verden, kvinder lov til at køre bil. Lovændringen blev varslet sidste år efter flere år med protester, videoklip og billeder på sociale medier, hvor kvinder trodsede forbuddet og satte sig bag rattet.

Kvinderne blev efterfølgende chikaneret og straffet med bøder og fængslet – og nogle sidder den dag i dag stadig bag tremmer for deres lovovertrædelser.

Derfor er det en stor sejr for kvinderne, at de søndag kan få friheden til at køre bil.

En klar besked til en kvindelig billlist. Billedet, der er taget i 2011, er blot et eksmpel på den chikane, som arabiske kvinder, der har trodset forbuddet mod at køre bil, har været ude for. Foto: FAHAD SHADEED Vis mere En klar besked til en kvindelig billlist. Billedet, der er taget i 2011, er blot et eksmpel på den chikane, som arabiske kvinder, der har trodset forbuddet mod at køre bil, har været ude for. Foto: FAHAD SHADEED

Samira al Ghamdis søn Abdel Malak er da også stolt af sin mor, der som en af de første kvinder er gået op til køreprøve.

»Jeg er så stolt over, at hun fik det, og at hun slet ikke kan vente på selv at køre til arbejde alene. Og helt ærligt, så glæder jeg mig til, at vi skal ud og købe biler sammen,« siger han.

Samira al Ghamdis to døtre på 22 og 19 år starter på mandag i køreskolen.

»Om gud vil,« siger Samira al Ghamdi.

Samira al-Ghamdi ser frem til at have frithed til at vælge, om hun vil køre til arbejde eller ej. Foto: ZOHRA BENSEMRA Vis mere Samira al-Ghamdi ser frem til at have frithed til at vælge, om hun vil køre til arbejde eller ej. Foto: ZOHRA BENSEMRA

På en lang række områder er kvinder i Saudi Arabien dog stadig langt fra ligestillet. F.eks. kræver det mandens tilladelse, hvis de gerne vil rejse, arbejde uden for hjemmet, giftes eller skilles.

Ja, selv hvis en kvinde skal løslades fra fængsel efter at have afsonet fængselsstraf, kræver det en mandlig værges tilladelse.

Trods søndagens sejr, er der altså stadig lange udsigter til ligestilling i det arabiske land.