Det tyrkiske præsidentvalg 24. juni er blevet påvirket af noget så sjældent som en dyrerettighedssag, efter billeder af en mishandlet hundehvalp er gået virale, og har skabt stor vrede i befolkningen. Hunden blev onsdag fundet i et øde område af byen Sakarya med alle fire ben og halen skåret af, og på trods af en dyrlæges anstrengelser døde den to dage senere af sine skader, skriver Mirror.

En række billeder af den en måned gamle hund på dyrlægens operationsbord er gået virale i Tyrkiet, og vælgernes harmfulde reaktioner har fået landets toppolitikere til at udtrykke deres foragt for mishandlingen.

Tyrkiets siddende præsident, Recep Tayyip Erdogan, sagde søndag under et valgmøde i landets største by Istanbul, at gerningsmanden er pågrebet, og at straffen for dyremishandling vil blive skærpet, hvis han genvinder magten.

»Om det er på gaden eller i hjemmet, vil vi kigge på lovgivningen og evaluere den«, sagde han ifølge Mirror.

En af modkandidaterme, Meral Aksener, skriver på Twitter, at mishandlingen er et symptom på moralens forfald i Tyrkiet.

»Denne brutalitet mod et lille væsen er en smertefuld manifestation af tabet af værdier i vores land. Jeg håber ved Gud, at dem, som gjorde denne lille hvaælp ondt, får som fortjent i efterlivet. Hvis dog bare, at de ville få det i denne verden også med de korrekte love«, skriver han ifølge Mirror.

Den anholdte mand arbejder på en byggeplads, og blandt lokale er der tvivl om, hvorvidt der egentlig er tale om mishandling, eller det i virkeligheden skyldes en arbejdsulykke. Lige meget hvad blev hunden dog efterladt hjælpeløs, indtil en beboer kom til stedet for at fodre herreløse dyr.