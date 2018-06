House of Fraser, der er en af Storbritanniens med kendte stormagasiner lukker over halvdelen af sine butikker.

Med 169 år på bagen og 59 butikker fordelt over hele Storbritannien har House of Fraser ellers været en trofast del af det britiske butiksliv, men nu er en ære ved at være slut. House of Fraser lukker over halvdelen af sine butikker i et forsøg på at øge deres overskud efter en tid, hvor de har været ramt hårdt økonomisk, det skriver Finans.

House of Fraser har i dag 6.000 medarbejdere, men i den kommende tid regner man med at 2.000 af jobbene skal skæres fra.

Det er især efter Brexit, at kædens økonomi har taget et dyk nedad. For efter Storbritannien har valgt at forlade EU er forbrugertilliden faldet, og på samme tid er den britiske pund blevet mindre værd. Dertil skal den traditionsrige butikskæde også konkurrere mod en voksende internethandel.

Det er blandt andet butikken på den verdenskendte shoppinggade Oxford Street i London, der skal lukke. Butikken vil være åben indtil starten af 2019.

House of Fraser er i dag styret af de kinesiske ejere Nanjing Cenbest, og sælger alt fra tøj til makeup, møbler og elektronik.