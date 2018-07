En video af en politimand, der brutalt smider en 10-årig sort dreng på jorden, skaber i øjeblikket stor debat i USA.

Politiet i den amerikanske stat Georgia undersøger nu de omstændigheder, der førte til, at en politimand kastede en 10-årig sort dreng i jorden.

Videoen af episoden har spredt sig gennem sociale medier og har ført til beskyldninger om, at betjenten har brugt al for meget magt mod drengen. Mandag offentliggjorde Athens-Clarke County Police video fra det kamera, betjenten bærer på kroppen.

Episoden udspiller sig, da drengen forsøger at løbe hen til sin far, der er ved at blive anholdt. Drengen skriger og råber.

»Hvorfor, hvorfor? Han skød ikke nogen,« råbte drengen.

Politiet har igangsat en intern undersøgelse af sagen. Videoen har sat gang i en dskussion om, hvorvidt der foruden politivold også er tale om racisme, da betjenten er hvid, mens drengen er sort.

Videoen har delt sig med rekordhast, og er for længst blevet set flere end 500.000 gange.